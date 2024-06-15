Жилой комплекс по программе реновации строят на улице Бутлерова

В районе Коньково на улице Бутлерова (земельный участок № 34/2, участок № 1.2) в следующем году завершится строительство жилого комплекса по программе реновации. Об этом рассказал руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
«Новый жилой комплекс из четырех корпусов возводят по индивидуальному проекту. По задумке архитекторов все корпуса разделят на две секции переменной этажности. При этом первые этажи будут нежилыми, а на подземном уровне расположится автостоянка на 162 машины. В настоящее время идет возведение наземной части зданий. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в следующем году», — сообщил Рафик Загрутдинов.
Благодаря продуманному дизайну фасадов жилой комплекс впишется в окружающую застройку, но при этом не затеряется на фоне общей архитектуры. Наружная часть зданий будет вентилируемой. Фасады облицуют фиброцементными панелями белого цвета и бетонной плиткой бежевого оттенка. Кроме того, на них установят металлические корзины для кондиционеров. Входные группы оформят витражным остеклением.
В корпусах будет 560 квартир: 344 однокомнатные, 164 двухкомнатные, 52 трехкомнатные. Четыре из них оборудуют для маломобильных жильцов — увеличат ширину коридоров и дверных проемов, а также установят специальную сантехнику. Готовая улучшенная отделка в квартирах будет выполнена в соответствии со стандартами программы реновации.
На первых (нежилых) этажах зданий будут располагаться вестибюли, лифтовые холлы, помещения для хранения уборочного инвентаря, почтовые ящики и технические помещения.
В домах установят современные лифты, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. Корпуса оснастят системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, видеонаблюдения, а также пожарной сигнализацией.
Входы, полы вестибюлей и лифтовых холлов на первых этажах сделают на одном уровне с поверхностью земли. Благодаря этому родители с колясками и маломобильные жильцы смогут попасть в подъезд без посторонней помощи. Плитка с шероховатой поверхностью у входных групп не даст поскользнуться в любое время года.
Придомовую территорию благоустроят и озеленят, на ней высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. Кроме того, обустроят спортивную площадку и детскую с безопасным резиновым покрытием, а также зону для отдыха.
Программу реновации утвердили в столице в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тысяч человек. Ранее Сергей Собянин поручил вдвое увеличить темпы реализации программы.
Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последнее время в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем возведения и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. Подробнее о национальных проектах, реализуемых в городе, можно узнать на специальной странице.