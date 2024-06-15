По словам Вахрукова, планируется установить предельную разницу между возвратными и невозвратными тарифами, чтобы предотвратить рост цен на возвратные тарифы при введении невозвратных. Сейчас обсуждается разница в размере 30%.
Введение невозвратных тарифов направлено на снижение издержек гостиниц, связанных с поздней отменой бронирований. Вахруков пояснил, что данный шаг позволит туристам платить меньше за проживание, а гостиницам не возвращать деньги в случае отмены бронирования.
Работа над этой инициативой началась в Минэкономразвития в феврале 2024 года. Тогда рассматривалась возможность установления разницы в тарифах в 10−15%. Невозвратные тарифы будут способствовать оптимизации затрат гостиничного бизнеса и предоставят туристам более гибкие и экономичные варианты размещения.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в июне начнется представление мастер-плана курорта «Новая Анапа», который предполагает значительные инвестиции и развитие инфраструктуры для привлечения туристов.
Невозвратные тарифы появятся в отелях Краснодарского края
В отелях Краснодарского края вскоре появятся невозвратные тарифы. Соответствующий законопроект был внесен в правительство и поступит на рассмотрение Государственной думы РФ в июне-июле. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков на форуме «Путешествуй» на ВДНХ.
По словам Вахрукова, планируется установить предельную разницу между возвратными и невозвратными тарифами, чтобы предотвратить рост цен на возвратные тарифы при введении невозвратных. Сейчас обсуждается разница в размере 30%.