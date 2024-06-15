Невозвратные тарифы появятся в отелях Краснодарского края

По словам Вахрукова, планируется установить предельную разницу между возвратными и невозвратными тарифами, чтобы предотвратить рост цен на возвратные тарифы при введении невозвратных. Сейчас обсуждается разница в размере 30%.



Введение невозвратных тарифов направлено на снижение издержек гостиниц, связанных с поздней отменой бронирований. Вахруков пояснил, что данный шаг позволит туристам платить меньше за проживание, а гостиницам не возвращать деньги в случае отмены бронирования.



Работа над этой инициативой началась в Минэкономразвития в феврале 2024 года. Тогда рассматривалась возможность установления разницы в тарифах в 10−15%. Невозвратные тарифы будут способствовать оптимизации затрат гостиничного бизнеса и предоставят туристам более гибкие и экономичные варианты размещения.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в июне начнется представление мастер-плана курорта «Новая Анапа», который предполагает значительные инвестиции и развитие инфраструктуры для привлечения туристов.