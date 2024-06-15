Стоимость нового автомобиля Atlas L Geely назвали в Беларуси, пишет портал av.by.
Во время открытия автосалона Geely в Минске, которое состоялось 14 июня, назвали стоимость нового Atlas L. Сообщается, что она составляет 99 900 рублей, или 30,5 тысячи долларов (по состоянию на 15 июня 2024 года). Комплектация только одна. Речь идет про Flagship на переднем приводе.
Машина получила 13,2-дюймовый вертикальный сенсорный экран, оквадратившийся руль. Говорится, что передние кресла оснащены электрическими регулировками, а также вентиляцией и подогревом. Что касается водительского кресла, то оно имеет память настроек и регулируемую подушку по длине. Сказано, что пространство машины сзади стало свободнее. Так, при складывании спинка дивана образовывает практический ровный с багажником пол. Авто переехало на платформу СМА, известную модулями Monjaro и Tugella.