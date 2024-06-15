Стоимость нового автомобиля Atlas L Geely назвали в Беларуси

Машина получила 13,2-дюймовый вертикальный сенсорный экран, оквадратившийся руль. Говорится, что передние кресла оснащены электрическими регулировками, а также вентиляцией и подогревом. Что касается водительского кресла, то оно имеет память настроек и регулируемую подушку по длине. Сказано, что пространство машины сзади стало свободнее. Так, при складывании спинка дивана образовывает практический ровный с багажником пол. Авто переехало на платформу СМА, известную модулями Monjaro и Tugella.