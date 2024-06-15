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Пространство со скейт-парком откроют у метро «Путиловская»

Компания BS Art Development готовит проект реновации исторического Дворца культуры имени Газа и благоустройства прилегающей территории площадью 3 га. В рамках проекта будет создано пространство со скейт-парком, зелёными зонами и площадками для магазинов и кафе.

Александр Басалыгин, основатель фирмы, рассказал «РБК Петербург», что основными стимулами для преобразования территории стали признание ДК объектом культурного наследия регионального значения и предстоящее открытие станции метро «Путиловская».

Компания арендует Дворец культуры имени Газа у группы компаний «Кировский завод» с 2016 года. Концепция реновации предполагает возвращение здания к его изначальному конструктивистскому облику, включая восстановление стеклянных витражей и элементов декора фасада, таких как фриз с бюстом Сталина. Также рассматривается возможность восстановления террасы на крыше и небольшой купольной башни.

В дополнение к реставрации самого здания, рядом с дворцом культуры планируется создать скейт-парк, рекреационные зоны с скамейками, арт-объектами и озеленением. Также будет обустроена площадка для контейнеров, где разместятся магазины, кафе и объекты сферы услуг.

«Выход из метро “Путиловская”, согласно концепции благоустройства, будет вести прямо в зелёные скверы ДК», — уточнил Басалыгин.

Проект стоимостью 300 млн рублей будет реализован поэтапно в течение пяти лет. Основная фаза начнётся после открытия станции метро «Путиловская».