Пространство со скейт-парком откроют у метро «Путиловская»

Александр Басалыгин, основатель фирмы, рассказал «РБК Петербург», что основными стимулами для преобразования территории стали признание ДК объектом культурного наследия регионального значения и предстоящее открытие станции метро «Путиловская».
Компания арендует Дворец культуры имени Газа у группы компаний «Кировский завод» с 2016 года. Концепция реновации предполагает возвращение здания к его изначальному конструктивистскому облику, включая восстановление стеклянных витражей и элементов декора фасада, таких как фриз с бюстом Сталина. Также рассматривается возможность восстановления террасы на крыше и небольшой купольной башни.
В дополнение к реставрации самого здания, рядом с дворцом культуры планируется создать скейт-парк, рекреационные зоны с скамейками, арт-объектами и озеленением. Также будет обустроена площадка для контейнеров, где разместятся магазины, кафе и объекты сферы услуг.
«Выход из метро “Путиловская”, согласно концепции благоустройства, будет вести прямо в зелёные скверы ДК», — уточнил Басалыгин.
Проект стоимостью 300 млн рублей будет реализован поэтапно в течение пяти лет. Основная фаза начнётся после открытия станции метро «Путиловская».