Пространство со скейт-парком откроют у метро «Путиловская»

В дополнение к реставрации самого здания, рядом с дворцом культуры планируется создать скейт-парк, рекреационные зоны с скамейками, арт-объектами и озеленением. Также будет обустроена площадка для контейнеров, где разместятся магазины, кафе и объекты сферы услуг.