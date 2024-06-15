В Беларуси искусственный интеллект будет следить за ценами на импортные товары. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал исполнительный директор Банка развития Артем Мороз.
Он напомнил, что во время совещания по развитию агропромышленного комплекса президент Беларуси сказал, что необходимо навести порядок в ценообразовании импортных товаров, добавил, что белорусское правительство поручило указанную задачу.
— И мы провели проект, который выполнили за 4 месяца, — заявил Мороз.
Он обратил внимание на то, что проект анализа цен дает возможность пока по небольшому количеству групп товаров отследить товар от момента выхода на территорию Беларуси до фактически чека, который конечный пользователь пробивает у себя. Мороз пояснил, что речь идет именно про всю цепочку. Кроме того, он отметил, что с помощью данной программы будет возможность делать прогноз на следующий год по ценам на импортные группы товаров.
— И замахиваясь вперед, мы уже научились выстраивать модели с применением искусственного интеллекта и делать прогноз на следующий год по ценам, которые будут вводиться на группы товаров, — подчеркнул исполнительный директор Банка развития Артем Мороз.