В Беларуси искусственный интеллект будет следить за ценами на импортные товары

Он обратил внимание на то, что проект анализа цен дает возможность пока по небольшому количеству групп товаров отследить товар от момента выхода на территорию Беларуси до фактически чека, который конечный пользователь пробивает у себя. Мороз пояснил, что речь идет именно про всю цепочку. Кроме того, он отметил, что с помощью данной программы будет возможность делать прогноз на следующий год по ценам на импортные группы товаров.