Автомобильный рынок Узбекистана показал рост в мае, несмотря на годовой спад

Согласно данным Центра экономических исследований и реформ, в мае продажи автомобилей по республике выросли на 14%, достигнув 101 тысячи единиц. Это на треть меньше по сравнению с прошлым годом. Продажи новых легковых автомобилей составили почти 90 тысяч единиц, что на 14% больше, чем в апреле, став первым заметным признаком оживления рынка за последние три месяца.