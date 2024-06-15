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Автомобильный рынок Узбекистана показал рост в мае, несмотря на годовой спад

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Автомобильный рынок Узбекистана показывает признаки восстановления в краткосрочной перспективе, хотя в годовом сравнении сохраняется общий спад, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Согласно данным Центра экономических исследований и реформ, в мае продажи автомобилей по республике выросли на 14%, достигнув 101 тысячи единиц. Это на треть меньше по сравнению с прошлым годом. Продажи новых легковых автомобилей составили почти 90 тысяч единиц, что на 14% больше, чем в апреле, став первым заметным признаком оживления рынка за последние три месяца.

Особенно выделяется сегмент новых легковых автомобилей, где рынок электромобилей продемонстрировал наиболее высокие темпы роста. В мае продажи электромобилей увеличились на треть по сравнению с апрелем и вдвое по сравнению с прошлым годом, достигнув 3,8 тысячи единиц. Ташкент продолжает оставаться лидером, сосредотачивая большую часть спроса в этом сегменте.

На первичном рынке легковых автомобилей продажи в мае выросли в полтора раза по сравнению с апрелем, достигнув почти 29 тысяч единиц, хотя в годовом выражении наблюдается спад на 13,6%. Продажи новых автомобилей узбекского производства в мае увеличились почти вдвое — до 26 тысяч единиц.

Рынок иностранных легковых автомобилей также показал рост продаж на 20%, достигнув 2,4 тысячи автомобилей в мае, но в годовом сравнении продажи снизились на четверть.

Ситуация на вторичном рынке легковых автомобилей также улучшилась — рост активности составил 3,4%, общий объем продаж — около 61 тысяч авто в мае. Однако в годовом сравнении спад составил 43,5%.

экономика