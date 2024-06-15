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В Андижане может появиться центр морепродуктов

Вопросы сотрудничества по различным направлениям обсуждает в эти дни делегация Андижанской области с китайскими коллегами в рамках рабочего визита в эту страну.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. В Андижане может появиться центр морепродуктов — этот и другие проекты обсудили в ходе рабочего визита узбекской делегации во главе с хокимом Андижанской области Шухратом Абдурахмановым в Китай, сообщается в Telegram-канале хокима.

Члены делегации побывали в Пекине, Чэньчжоу, Хэнани.

Глава узбекского региона провел переговоры по нескольким выгодным проектам, которые планируется запустить в Андижане в рамках двустороннего сотрудничества.

В частности, посетили больницу Хуайхэ Хэнаньского университета. Обсудили развитие медицинской сферы в Андижане с использованием опыта этого учреждения.

В числе рассмотренных вопросов также использование опыта китайских городов при благоустройстве улиц и улучшении дорожной инфраструктуры.

экономика