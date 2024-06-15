ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. В Андижане может появиться центр морепродуктов — этот и другие проекты обсудили в ходе рабочего визита узбекской делегации во главе с хокимом Андижанской области Шухратом Абдурахмановым в Китай, сообщается в Telegram-канале хокима.