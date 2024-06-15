ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. В Андижане может появиться центр морепродуктов — этот и другие проекты обсудили в ходе рабочего визита узбекской делегации во главе с хокимом Андижанской области Шухратом Абдурахмановым в Китай, сообщается в Telegram-канале хокима.
Члены делегации побывали в Пекине, Чэньчжоу, Хэнани.
Глава узбекского региона провел переговоры по нескольким выгодным проектам, которые планируется запустить в Андижане в рамках двустороннего сотрудничества.
В частности, посетили больницу Хуайхэ Хэнаньского университета. Обсудили развитие медицинской сферы в Андижане с использованием опыта этого учреждения.
В числе рассмотренных вопросов также использование опыта китайских городов при благоустройстве улиц и улучшении дорожной инфраструктуры.