Доходы госбюджета Молдовы в 2023 году выросли на 9%, рапортуют власти

Преобладающую часть доходов — 87,3% — составляют поступления от налогов и сборов.
Согласно отчету, расходная часть бюджета страны в 2023 году была реализована на уровне 98,2%, а расходная — на уровне 96%. Соответственно, реализованные доходы государственного бюджета за прошлый год составили 64 603 622,9 тысячи леев, расходы — 80 727 187 тысячи леев, дефицит составил 16 123 564,1 тысячи леев.
В течение прошлого года в закон о годовом бюджете трижды вносились поправки с целью приведения показателей бюджета в соответствие с доходами и расходами, в то же время были пересмотрены текущие бюджетные программы. Таким образом, основные перераспределения ассигнований были направлены в Национальный фонд регионального и местного развития, Дорожный фонд, Национальный фонд развития сельского хозяйства. Были увеличены социальные льготы по финансовой поддержке некоторых уязвимых к энергетике бытовых потребителей, установлены разовые выплаты работникам системы образования, персоналу спортивных учреждений, военнослужащим с обязанностями в сфере обеспечения общественного порядка.
Проведенная Счетной палатой проверка исполнения государственного бюджета за 2023 год установила, что отчет, представленный правительством, «дает во всех существенных аспектах правильную и правдивую картину исполнения денежных средств в соответствии с применимая концепция подготовки финансовой отчетности». Аудиторы указали на необходимость улучшения нормативной базы в отношении признания, планирования, исполнения и отчетности по субсидиям и грантам.