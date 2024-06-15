Доходы госбюджета Молдовы в 2023 году выросли на 9%, рапортуют власти

В течение прошлого года в закон о годовом бюджете трижды вносились поправки с целью приведения показателей бюджета в соответствие с доходами и расходами, в то же время были пересмотрены текущие бюджетные программы. Таким образом, основные перераспределения ассигнований были направлены в Национальный фонд регионального и местного развития, Дорожный фонд, Национальный фонд развития сельского хозяйства. Были увеличены социальные льготы по финансовой поддержке некоторых уязвимых к энергетике бытовых потребителей, установлены разовые выплаты работникам системы образования, персоналу спортивных учреждений, военнослужащим с обязанностями в сфере обеспечения общественного порядка.