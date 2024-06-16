Полёты из Астаны в Сеул возобновила Air Astana

Рейсы из Астаны в Сеул будут выполняться два раза в неделю по средам и субботам на Airbus A321LR и дополнят ежедневные рейсы из Алматы в Сеул, которые выполняются с 2003 года. Оба маршрута осуществляются по кодшеринговому соглашению с авиакомпанией Asiana Airlines, предоставляя пассажирам широкий выбор рейсов и удобные стыковки.