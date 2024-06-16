Иркутская область и Китай подписали 11 инвестиционных соглашений

ИРКУТСК, 16 июн — РИА Новости. Одиннадцать соглашений о сотрудничестве, среди которых инвестиционные и внешнеторговые документы на сумму более 50 миллиардов рублей, подписаны в Пекине между Иркутской областью и КНР, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
Презентации инвестиционного и экономического потенциала Иркутской области прошли в Пекине. В столицу КНР прибыли члены правительства во главе с губернатором Игорем Кобзевым, представители 35 компаний Приангарья. Ранее они провели переговоры более чем с 200 китайскими организациями, бизнес-ассоциациями и объединениями.
«Соглашения и экспортные контракты в сфере туризма, сельского хозяйства, промышленности и образования подписали организации Приангарья с китайскими партнерами — в общем 11 документов о сотрудничестве. Три инвестиционных документа в общем на сумму 50 млрд рублей и пять внешнеторговых контрактов почти на 2 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.
Кроме этого, в рамках визита были заключены договоры о сотрудничестве на оказание туристических и образовательных услуг. В частности, Байкальский государственный университет заключил соглашение о сотрудничестве с Пекинским университетом внешней экономики и торговли. Вузы с 2015 года являются партнерами и реализуют программы двойного дипломирования по направлениям «Менеджмент», «Экономика» и «Торговое дело».
Ближайшие дни делегация Иркутской области проведет в Шэньяне провинции Ляонин, где также пройдет презентация экономического и инвестиционного потенциала Иркутской области и серия мероприятий для бизнеса.