Так, недавно 20 низкопольных городских автобусов МАЗ-203 доставлены в город Владимир. В ближайшее время техника будет передана заказчику и выйдет на маршруты административного центра, подчеркнули на предприятии.
«Попадание на рынок Владимирской области для МАЗа имеет большое значение, ведь в регионе есть местный крупный производитель пассажирского транспорта. Таким образом, наша продукция вновь продемонстрировала свою конкурентоспособность», — обратили внимание в пресс-службе.
МАЗ расширяет географию поставок автобусной техники в российские регионы
16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский автомобильный завод расширяет географию поставок автобусной техники в российские регионы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МАЗ.
Так, недавно 20 низкопольных городских автобусов МАЗ-203 доставлены в город Владимир. В ближайшее время техника будет передана заказчику и выйдет на маршруты административного центра, подчеркнули на предприятии.