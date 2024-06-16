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МАЗ расширяет географию поставок автобусной техники в российские регионы

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский автомобильный завод расширяет географию поставок автобусной техники в российские регионы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МАЗ.

Источник: Мэрия Хабаровска

Так, недавно 20 низкопольных городских автобусов МАЗ-203 доставлены в город Владимир. В ближайшее время техника будет передана заказчику и выйдет на маршруты административного центра, подчеркнули на предприятии.

«Попадание на рынок Владимирской области для МАЗа имеет большое значение, ведь в регионе есть местный крупный производитель пассажирского транспорта. Таким образом, наша продукция вновь продемонстрировала свою конкурентоспособность», — обратили внимание в пресс-службе.

экономика