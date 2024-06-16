Пять мусорных полигонов в четырех районах Крыма готовят к рекультивации

В Крыму планируют рекультивировать еще пять мусорных полигонов в четырех районах республики, сообщила глава Минэкологии РК Ольга Славгородская.
«На стадии проектирования в этом году у нас в рамках “зеленых платежей” еще пять объектов: полигоны Вилино, Табачное в Бахчисарайском районе, в Нижнегорском районе, Джанкойском и Первомайском районах» — рассказала Славгородская в эфире радио «Спутник в Крыму».
По ее словам, проекты по рекультивации этих полигонов будут подготовлены в ближайшие два года, после этого их нужно будет включить в федеральные программы. Кроме того, готовится к рекультивации полигон в Алуште.
Напомним, в прошлом году подрядчик досрочно рекультивировал полигон твердых коммунальных отходов в Белогорске. Работы проводились в рамках национального проекта «Экология». На месте полигона высадили березы, сосны и другие деревья.