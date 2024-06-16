Турпотенциал Узбекистана будут представлять на международных туристических выставках

ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел в Самарканде встречу с генеральным секретарем «ООН Туризм» (Всемирной туристской организации) Зурабом Пололикашвили. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Участники встречи обсудили дальнейшее расширение многопланового сотрудничества Узбекистана с этим специализированным институтом ООН.
В частности, рассмотрели ход реализации достигнутых договоренностей и выдвинутых инициатив на 25-й сессии Генассамблеи организации, прошедшей в Самарканде в октябре 2023 года. Высоко оценили принятие Генассамблеей ООН инициированной Узбекистаном резолюции об объявлении 2027 года Международным годом устойчивого и жизнестойкого туризма.
Отмечалось, что данная организация — стратегический партнер Узбекистана по развитию современной туристической инфраструктуры и популяризации туристического направления в республику.
Стороны отметили важность продолжения совместных усилий по реализации программ и проектов направленных на создание комфортных условий и объектов для туристов, развитие паломнического и культурно-познавательного туризма, в том числе внутреннего.
«Особое внимание уделили вопросам подготовки квалифицированных кадров в сфере гостеприимства и сервиса с эффективным использованием возможностей Международной академии туризма, действующей в Самарканде», — говорится в сообщении.
По итогам встречи стороны договорились о том, что для популяризации туристического направления в Узбекистан «будет расширено практическое взаимодействие в поддержке участия отечественных туроператоров в крупных международных туристических ярмарках и выставках».