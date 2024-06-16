Турпотенциал Узбекистана будут представлять на международных туристических выставках

В частности, рассмотрели ход реализации достигнутых договоренностей и выдвинутых инициатив на 25-й сессии Генассамблеи организации, прошедшей в Самарканде в октябре 2023 года. Высоко оценили принятие Генассамблеей ООН инициированной Узбекистаном резолюции об объявлении 2027 года Международным годом устойчивого и жизнестойкого туризма.