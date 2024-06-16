Новые правила микрозаймов планируют ввести в Беларуси

Цель разработки законопроекта — улучшение кредитования и микрофинансирования граждан, а также повышение качества финансовых услуг и дополнительная защита интересов потребителей.



Одно из важных изменений в законопроекте — предложение обязать банки и микрофинансовые организации информировать потенциальных заемщиков о превышении установленных норм долговой нагрузки перед заключением договора потребительского кредита или микрозайма, чтобы они могли принять обдуманное решение. Кроме того, банки будут обязаны предоставить возможность отсрочки платежей на три месяца гражданам, находящимся в трудной ситуации.



Трудные обстоятельства включают в себя смерть супруга (супруги), потерю работы или утрату трудоспособности, увеличение числа иждивенцев, продолжительную нетрудоспособность (40 дней и более).



В проекте закона были сведены воедино методы предоставления микрозаймов и потребительских кредитов. По словам представителя пресс-службы, президент поручил палатам парламента тщательно и критически подойти к изучению данного вопроса.



Если данный документ будет принят, то он вступит в силу через девять месяцев после официального опубликования.