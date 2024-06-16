В мэрии Калининграда рассказали об острой нехватке кадров «во многих отраслях»

«Единственный выход из этой ситуации для МБУ “Чистота” — это мехуборка тротуаров и механизированный покос травы, — продолжила она. — В эту сторону мы смотрим и думаем. Сейчас мои коллеги из комитетов транспорта и ЖКХ выбирают перечень улиц, где можно запустить мехуборку. Для этого необходимо сделать перенос рекламных конструкций и урн, а также убедиться, что основание под тротуарами выдержит технику.