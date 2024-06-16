Весь рынок Евросоюза для молдавских аграриев ограничен Румынией, считает политик Василе Костюк:
«Какие европейские стандарты, покажите мне, вы же, идиоты, уничтожаете экономику. Черешня остается в полях, бросают сады, но придет осень и увидите, что будут рассказывать, что наша слива наводнила европейские рынки. Поверьте, у европейцев достаточно фруктов и даже избыток. По большому счету у нас нет доступа на европейский рынок, кроме Румынии. Вся демагогия ограничивается румынским рынком, где есть место для наших яблок, которые должны конкурировать с польскими».
Он добавил, что молдавская продукция проигрывает субсидируемой польской и как бы румынский потребитель не симпатизировал Молдове, но он выберет польское яблоко за счёт цены.
Более того, рассказал он, Кишинёв потерял для винограда и рынок России по той причине, что аграрии Македонии, увидев спрос на виноград сорта «Молдова», купили саженцы в РМ, высадили их у себя и стали экспортировать в РФ под видом молдавского, — пишет t.me/romania_ru.