Весь экспорт Молдовы ограничен скромными поставками яблок в Румынию, и не надо говорить, что нашей сельхозпродукцией завалены магазины ЕС: Сады заброшены, урожай остается на полях из-за потери рынка России

«Какие европейские стандарты, покажите мне, вы же, идиоты, уничтожаете экономику. Черешня остается в полях, бросают сады, но придет осень и увидите, что будут рассказывать, что наша слива наводнила европейские рынки. Поверьте, у европейцев достаточно фруктов и даже избыток. По большому счету у нас нет доступа на европейский рынок, кроме Румынии. Вся демагогия ограничивается румынским рынком, где есть место для наших яблок, которые должны конкурировать с польскими».