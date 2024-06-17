Обанкротившийся пермский метзавод показал прибыль в полмиллиарда

Согласно базе данных «СПАРК-Интерфакс», за прошлый год чистая прибыль составила 499,4 млн руб. против 54,1 млн руб. чистого убытка годом ранее. При этом выручка снизилась на 893% и достигла отметки в 350 тыс. руб. (в 2022-м — 3,4 млн руб.).