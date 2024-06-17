Обанкротившийся пермский метзавод показал прибыль в полмиллиарда

Согласно базе данных «СПАРК-Интерфакс», за прошлый год чистая прибыль составила 499,4 млн руб. против 54,1 млн руб. чистого убытка годом ранее. При этом выручка снизилась на 893% и достигла отметки в 350 тыс. руб. (в 2022-м — 3,4 млн руб.).
Как пояснил «Ъ-Прикамье» конкурсный управляющий завода Аркадий Попов, фактически прибыль у предприятия отсутствует, поскольку оно не ведет хозяйственную деятельность, положительный финансовый результат связан с возвращением дебиторской задолженности.
ООО «Металлургический завод “Камасталь”» является 100%-ной дочкой ПАО «Мотовилихинские заводы». 31 августа 2018 года в отношении предприятия была введена процедура конкурсного производства. Общая сумма задолженности металлургического завода составляла 5 млрд руб., из них 4,4 млрд руб. приходилось на ПАО «Мотовилихинские заводы».