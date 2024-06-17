Нацбанк Беларуси обновил курс доллара и курс евро на 17 июня 2024 после выходных

Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 17 июня 2024, понедельник.
Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 17 июня 2024, понедельник, выглядят так: 1 доллар США равен 3,1996 рубля, 1 евро — 3,4191 BYN, 100 российских рублей — 3,5846 белорусского рубля.
Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на 14 июня 2024, пятницу, а также на 15 и 16 июня 2024, субботу и воскресенье, выглядели так: 1 доллар США равен 3,1971 рубля, 1 евро — 3,4539 BYN, 100 российских рублей — 3,5810 белорусского рубля. Таким образом, доллар США и российский рубль укрепили свои курсы в Беларуси, а вот евро снова рухнул на три с половиной копейки без малого.