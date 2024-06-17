Губернатор Приморья вручил детям-сиротам ключи от новых квартир в Артеме

«Продолжаем работать и дальше по этой программе. С каждым годом будем ее расширять, вводить новые параметры, позволяющие использовать жилье в том числе для тех, кто проживает в сельской местности. Планируем принять соответствующие нормативные акты, которые расширят возможности субъектов по обеспечению жильем», — заявил Губернатор.