Губернатор Приморья вручил детям-сиротам ключи от новых квартир в Артеме

Работать на высоких скоростях помог местный производитель и резидент ТОР — домостроительный комбинат «Приморье», входящий в группу компаний «DNS Девелопмент». Завод обеспечил поставку домокомплектов из железобетона, из которых дом собрали, как из конструктора.
В квартирах сделан косметический ремонт, рядом со здание оборудованы спортивная и детская площадки, зона отдыха для взрослых, в том числе для маломобильных граждан.
В общей сложности квартиры в новострое получила 31 семья. Олег Кожемяко поздравил новоселов, пожелав им жить дружно и помогать друг другу.
В целом, по словам Губернатора, Правительство края проделало большую работу для решения вопроса с жильем для детей-сирот. Ежегодно более тысячи приморцев, относящихся к этой категории, становятся обладателями благоустроенных квартир. Только с 2019 года жильем обеспечено более пяти тысяч человек.
«Продолжаем работать и дальше по этой программе. С каждым годом будем ее расширять, вводить новые параметры, позволяющие использовать жилье в том числе для тех, кто проживает в сельской местности. Планируем принять соответствующие нормативные акты, которые расширят возможности субъектов по обеспечению жильем», — заявил Губернатор.
После вручения ключей Олег Кожемяко пообщался с новоселами, отмечает пресс-служба краевого кабмина.