Мэрия планирует продажу облигаций красноярцам уже этой осенью

Облигации — это ценные бумаги, по которым эмитент (организация, которая выпускает ценные бумаги) получает деньги в долг от инвесторов.
В данном случае эмитентом выступает город Красноярск, а инвесторами физические лица — граждане России, достигшие совершеннолетия, находящиеся на территории нашей страны не менее полугода и имеющие подтверждённый аккаунт на Госуслугах.
«Красноярск — первый муниципалитет, который внедряет так называемые народные “экологические” облигации. Средства, полученные от размещения займа, планируется направить на укрепление зелёного каркаса города, высадку деревьев. Надеюсь, что помимо гарантированного дохода, интерес у граждан вызовет и возможность ощутить сопричастность к финансированию социально значимых городских проектов», — отметил первый заместитель главы города Роман Одинцов.
В мэрии назвали несколько преимуществ облигаций по сравнению с банковскими вкладами и накопительными счетами:
- более гибкий инструмент с конкурентной процентной ставкой (физическое лицо может досрочно вернуть ценные бумаги эмитенту, не потеряв при этом накопленный доход);
- доступный способ приобретения ценных бумаг, не требующий дополнительных затрат (не нужен брокер для покупки/продажи ценных бумаг, отсутствует комиссия при покупке/продаже);
- возможность заключения сделок онлайн в любой момент времени в режиме 24/7.
Сделки по облигациям будут проходить в электронном формате. Предварительно выпуск облигаций города Красноярска запланирован на август-сентябрь текущего года. Объём дебютного выпуска составит 100 млн рублей.
Стоимость одной облигации, уровень ставки и точную дату начала продажи установят после одобрения на федеральном уровне выпуска облигационного займа.