Мэрия планирует продажу облигаций красноярцам уже этой осенью

​ «Красноярск — первый муниципалитет, который внедряет так называемые народные “экологические” облигации. Средства, полученные от размещения займа, планируется направить на укрепление зелёного каркаса города, высадку деревьев. Надеюсь, что помимо гарантированного дохода, интерес у граждан вызовет и возможность ощутить сопричастность к финансированию социально значимых городских проектов», — отметил первый заместитель главы города Роман Одинцов.