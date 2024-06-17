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Мэрия планирует продажу облигаций красноярцам уже этой осенью

В 2024 году в Красноярске начнут реализовывать пилотный проект по выпуску облигаций для населения.

Источник: Reuters

Облигации — это ценные бумаги, по которым эмитент (организация, которая выпускает ценные бумаги) получает деньги в долг от инвесторов.

В данном случае эмитентом выступает город Красноярск, а инвесторами физические лица — граждане России, достигшие совершеннолетия, находящиеся на территории нашей страны не менее полугода и имеющие подтверждённый аккаунт на Госуслугах.

​ «Красноярск — первый муниципалитет, который внедряет так называемые народные “экологические” облигации. Средства, полученные от размещения займа, планируется направить на укрепление зелёного каркаса города, высадку деревьев. Надеюсь, что помимо гарантированного дохода, интерес у граждан вызовет и возможность ощутить сопричастность к финансированию социально значимых городских проектов», — отметил первый заместитель главы города Роман Одинцов.

В мэрии назвали несколько преимуществ облигаций по сравнению с банковскими вкладами и накопительными счетами:

  • более гибкий инструмент с конкурентной процентной ставкой (физическое лицо может досрочно вернуть ценные бумаги эмитенту, не потеряв при этом накопленный доход);
  • доступный способ приобретения ценных бумаг, не требующий дополнительных затрат (не нужен брокер для покупки/продажи ценных бумаг, отсутствует комиссия при покупке/продаже);
  • возможность заключения сделок онлайн в любой момент времени в режиме 24/7.

Сделки по облигациям будут проходить в электронном формате. Предварительно выпуск облигаций города Красноярска запланирован на август-сентябрь текущего года. Объём дебютного выпуска составит 100 млн рублей.

Стоимость одной облигации, уровень ставки и точную дату начала продажи установят после одобрения на федеральном уровне выпуска облигационного займа.