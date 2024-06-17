Что будет с урожаем арбузов в Крыму — прогноз специалиста

«В Крыму на данный момент ситуация довольно-таки неплохая. На растения повлияли высокие температуры, которые сложились в апреле. Поэтому у них фенофазы (стадия бутонизации — ред.) стали немного быстрее проходить, и на некоторых раннеспелых культурах заложился пока только один цветок и один плод», — сказала она.