Что будет с урожаем арбузов в Крыму — прогноз специалиста

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на аграриев сообщили, что в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях урожай бахчевых сократится до 30%, в связи с чем значительно повысятся цены.
«В Крыму на данный момент ситуация довольно-таки неплохая. На растения повлияли высокие температуры, которые сложились в апреле. Поэтому у них фенофазы (стадия бутонизации — ред.) стали немного быстрее проходить, и на некоторых раннеспелых культурах заложился пока только один цветок и один плод», — сказала она.
Под влиянием жары растения испытывают стресс и стремятся быстрее обеспечить существование вида. Это природный механизм выживания, объяснила Юлия Костанчук.
«Растения впали в стресс, и как все живое, захотели поскорее оставить потомство. Поэтому они зацвели. Но так как растение было не сильно развито, вегетативной массы было мало, поэтому они дали один цветок», — пояснила эксперт.
Однако так повели себя только ранние культуры, уточнила она. В целом сейчас бахчевые чувствуют себя нормально, первый урожай дынь в республике уже созрел.
«Мы обследовали недавно поля в Советском, Джанкойском, Красногвардейском районах. Состояние посевов оценивается как хорошее, поэтому я думаю, что Крым будет обеспечен арбузами, дынями и тыквами», — заявила она.
По словам специалиста, урожай будет зависеть от капризов погоды.
Как прокомментировали в министерстве сельского хозяйства Крыма, отсутствие продуктивных осадков в течение 120 дней не окажет существенного влияния на урожай бахчевых. Арбузы и дыни в республике выращиваются на орошаемых землях, которые от осадков не зависят.
По данным ведомства, площадь бахчевых культур в Крыму в 2023 году превысила 680 гектаров, было собрано более 10 тысяч тонн урожая.