Из Ростова в Ейск начала курсировать электричка

Отправление поезда из Ростова-на-Дону — в 07:54, прибытие в Ейск — в 11:35. Обратное отправление — в 19:09, прибытие в Ростов — в 22:03. Предусмотрены остановки на станциях: Заречная, Батайск, Орловка-Кубанская, Староминская-Тимашевская, Старощербиновская.