Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Ростова в Ейск начала курсировать электричка

Жители Ростова-на-Дону могут попасть в Ейск на электричке. В первый рейс этого года сезонный пригородный поезд отправился 15 июня, пишет пресс-служба СКЖД.

Рельсовые автобусы везут пассажиров из донской столицы на побережье Азовского моря и обратно по выходным и завершат курсирование 29 сентября.

Отправление поезда из Ростова-на-Дону — в 07:54, прибытие в Ейск — в 11:35. Обратное отправление — в 19:09, прибытие в Ростов — в 22:03. Предусмотрены остановки на станциях: Заречная, Батайск, Орловка-Кубанская, Староминская-Тимашевская, Старощербиновская.

Стоимость билета по полному тарифу — 486 рублей.

Мы писали, что из Ростова в Стамбул запустили рейсовый автобус. Рейс будет отправляться каждый вторник и пятницу с Главного автовокзала, билет стоит 8560 рублей.