Из Ростова в Ейск начала курсировать электричка

Рельсовые автобусы везут пассажиров из донской столицы на побережье Азовского моря и обратно по выходным и завершат курсирование 29 сентября.
Отправление поезда из Ростова-на-Дону — в 07:54, прибытие в Ейск — в 11:35. Обратное отправление — в 19:09, прибытие в Ростов — в 22:03. Предусмотрены остановки на станциях: Заречная, Батайск, Орловка-Кубанская, Староминская-Тимашевская, Старощербиновская.
Стоимость билета по полному тарифу — 486 рублей.
Мы писали, что из Ростова в Стамбул запустили рейсовый автобус. Рейс будет отправляться каждый вторник и пятницу с Главного автовокзала, билет стоит 8560 рублей.