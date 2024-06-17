Из Ташкента на Иссык-Куль запустят регулярные авиарейсы — дата

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. С началом следующего месяца полеты из Ташкента на Иссык-Куль будут выполняться ежедневно. Об этом сообщает пресс-служба национального авиаперевозчика Silk Avia.
Отмечается, что в настоящее время из Ташкента на Иссык-Куль летают самолеты только по вторникам, четвергам и воскресеньям. А с 1 июля рейсы станут доступными на ежедневной основе.
Напомним, что прямое авиасообщение между столицей Узбекистана и курортом соседнего Кыргызстана открылось летом этого года.
Рейсы по маршруту Ташкент — Иссык-Куль — Ташкент начали выполняться с 16 июня три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.
С началом следующего месяца количество рейсов увеличится. Самолеты по новому маршруту будут летать ежедневно.