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Из Ташкента на Иссык-Куль запустят регулярные авиарейсы — дата

С июня 2024 года между Ташкентом и Иссык-Кулем открылся прямой авиарейс с частотой полетов 3 раза в неделю.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. С началом следующего месяца полеты из Ташкента на Иссык-Куль будут выполняться ежедневно. Об этом сообщает пресс-служба национального авиаперевозчика Silk Avia.

Отмечается, что в настоящее время из Ташкента на Иссык-Куль летают самолеты только по вторникам, четвергам и воскресеньям. А с 1 июля рейсы станут доступными на ежедневной основе.

Напомним, что прямое авиасообщение между столицей Узбекистана и курортом соседнего Кыргызстана открылось летом этого года.

Рейсы по маршруту Ташкент — Иссык-Куль — Ташкент начали выполняться с 16 июня три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.

С началом следующего месяца количество рейсов увеличится. Самолеты по новому маршруту будут летать ежедневно.