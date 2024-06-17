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Аэропорт Алматы предупредил о неудобствах

Аэропорт Алматы 17 июня обратился к вылетающим и встречающим с предупреждением, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В воздушной гавани сообщили, что в связи с ремонтно-строительными работами для увеличения парковочных мест на территории аэропорта Алматы, поэтапно будут перекрывать парковочные зоны.

«Рекомендуем пассажирам воспользоваться услугами Южной парковки (въезд с ул. Ахметова), и просим заранее планировать свое прибытие в аэропорт. Данные работы планируется завершить до сентября 2024 года. Приносим извинения за временные неудобства», — говорится в сообщении.

С 13 июня все международные рейсы начали прибывать в новый терминал Алматы, который заработал с 1 июня. Строительство нового терминала аэропорта начали в мае 2021 года.