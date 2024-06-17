Аэропорт Алматы предупредил о неудобствах

«Рекомендуем пассажирам воспользоваться услугами Южной парковки (въезд с ул. Ахметова), и просим заранее планировать свое прибытие в аэропорт. Данные работы планируется завершить до сентября 2024 года. Приносим извинения за временные неудобства», — говорится в сообщении.