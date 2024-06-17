Центробанк отозвал лицензию у «Автоградбанка»

«Кредитная организация АО “Автоградбанк” нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций; допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — говорится в сообщении.