Власти изымают под велодорожку земли у моря в Янтарном и Балтийске

Ранее Агентству по имуществу выделили из бюджета 90 млн рублей «на реализацию в срок до 31 декабря 2024 года мероприятий по изъятию для государственных нужд Калининградской области земельных участков, находящихся в пользовании третьих лиц или частной собственности». Выкупать собираются земли, на которых развернут строительство второй очереди велосипедной дорожки по приморской рекреационной зоне.