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Власти изымают под велодорожку земли у моря в Янтарном и Балтийске

В список попали в том числе земли под нужны Минобороны РФ.

Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных подписал постановление об изъятии земель для государственных нужд. Под строительство второй очереди велодорожки «От косы до косы» власти намерены изъять в общей сложности 19 участков. Агентству по имуществу поручено заключить соглашения с правообладателями земель. Постановление опубликовано на портале правовой информации.

В список изымаемых попали земли у моря в районе Балтийска и Янтарного. Самый большой участок имеет площадь 33484 кв. м и расположен в Балтийске, текущее назначение — земли промышленности, энергетики, связи, обороны, безопасности и иного спецназначения для нужд Минобороны РФ.

Ранее Агентству по имуществу выделили из бюджета 90 млн рублей «на реализацию в срок до 31 декабря 2024 года мероприятий по изъятию для государственных нужд Калининградской области земельных участков, находящихся в пользовании третьих лиц или частной собственности». Выкупать собираются земли, на которых развернут строительство второй очереди велосипедной дорожки по приморской рекреационной зоне.