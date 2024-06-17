Вырастут ли цены на новые авто в Беларуси и какую долю рынка занимают машины из Китая

По его словам, сегодня торговая надбавка на легковые автомобили ограничена 15%. На практике она даже меньше. При этом у региональных дилеров маржа в 4−6%.
По оценкам Сергея Вариводы, в автомобильном бизнесе дилеры сильно зависят от цен поставщиков, затрат на логистику, курса нацвалюты, изменения ставок налогов, пошлин и сборов.
Сергей Варивода отметил, что сегодня баланс спроса и предложения на рынке вблизи желаемой отметки.
Для потребителей это важный сигнал о снижении цен, что является следствием ужесточения конкурентной борьбы в основном китайских марок между собой", — говорит он.
Сегодня бренды из Китая занимают более 80% рынка новых легковых автомобилей в Беларуси.
В мае через дилерские сети продали 3744 новых авто. К апрелю продажи сократились, но это вдвое больше, чем год назад.