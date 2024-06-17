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Под Калининградом разрешили построить трёхэтажный фермерский рынок

Под Калининградом разрешили построить трёхэтажный фермерский рынок. Информацию об этом опубликовали на сайте регионального правительства.

Комплекс появится в посёлке Холмогоровка. Здание площадью 5,2 тысячи квадратных метров построят на участке с кадастровым номером 39:05:060701:1317. Территория в 2,8 гектара располагается на пересечении дорог на Зеленоградск и Светлогорск. В апреле проект фермерского рынка получил положительное заключение экспертизы.

Разрешение сроком до июня 2027 года выдали ООО «Аграрная инвестиционная компания». По данным ЕГРЮЛ, генеральным директором организации является Максим Рындин, учредители — ООО «Гарант капитал», а также «Региональный фонд частных инвестиций» основателя холдинга «Автотор» Владимира Щербакова.

Отметим, что «Агроинком» также имеет статус резидента особой экономической зоны. Компания вошла в реестр с проектом по созданию и использованию в Калининградской области комплексов по производству, переработке, хранению и поставкам сельскохозяйственной продукции. Инвестиции оценивались в 150 миллионов рублей.