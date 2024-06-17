Под Калининградом разрешили построить трёхэтажный фермерский рынок

Отметим, что «Агроинком» также имеет статус резидента особой экономической зоны. Компания вошла в реестр с проектом по созданию и использованию в Калининградской области комплексов по производству, переработке, хранению и поставкам сельскохозяйственной продукции. Инвестиции оценивались в 150 миллионов рублей.