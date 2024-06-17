16,6 млн га засеяно зерновыми в Казахстане

— Весенне-полевые работы, несмотря на сложные погодные условия завершены в оптимальные сроки. В то же время в случаях, когда сроки посева затягивались вследствие обильных осадков, фермерами использовались раннеспелые и среднеспелые сорта, — говорится в сообщении.
Казахстан обычно экспортирует 6−7 млн тонн зерна и 1,5−2 млн тонн муки. Узбекистан, Афганистан и Таджикистан — крупнейшие покупатели казахстанской пшеницы и муки. По данным БНС на 3 июня за год цены на хлебобулочные изделия и крупы повысились на 7,5%.