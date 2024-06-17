16,6 млн га засеяно зерновыми в Казахстане

В Казахстане завершилась посевная кампания 2024 года. Зерновые засеяны на площади в 16,6 млн га, что на 5,1% меньше, чем было в 2023 году. Тогда было засеяно 17,5 млн гектар, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РК.