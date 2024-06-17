Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-мае увеличилось на 8,1%

В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на Br8,5 млрд, или в сопоставимых ценах на 8,4% больше, чем в cоответствующем периоде предыдущего года.



В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 770,7 тыс. т, что на 3,6% больше, чем в январе — мае 2023 года, молока — 3647,6 тыс. т (на 7,8% больше), яиц получено 1512,2 млн штук (на 16,7% больше). На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,6% объема производства скота и птицы (в живом весе), 98,3% молока и 89,6% производства яиц.



На 1 июня 2024 года в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,1 млн голов крупного рогатого скота, в том числе коров — 1,4 млн. Численность свиней составила 2,3 млн.