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Колье с бриллиантом или породистое животное — что нужно декларировать, рассказали в КГД

Всеобщее декларирование в Казахстане требует указывать зарубежное имущество, крупные денежные средства, доли в иностранном капитале, инвестиционное золото и ценные бумаги, а также дорогие культурные ценности и интеллектуальную собственность. Исключения предусмотрены для государственных служащих в командировках, на лечении или учебе за границей.

Эксперт управления администрирования доходов физических лиц Комитета государственных доходов (КГД) Гульден Хасенова подробно рассказала о всеобщем декларировании в Казахстане, разъяснив, что и как необходимо указывать в декларациях, передает El.kz.

Формы деклараций

Всеобщее декларирование в Казахстане подразумевает две основные формы: входная декларация по форме 250 об активах и обязательствах, которую необходимо подать единожды, и ежегодная декларация по форме 270.

Что указывать в 250-ой форме?

В форме 250 необходимо указывать следующие активы:

  • Движимое и недвижимое имущество за рубежом: Если имущество зарегистрировано за пределами Казахстана, его нужно указать. Имущество, находящееся в Казахстане, декларировать не требуется.
  • Денежные средства на иностранных банковских счетах: Если сумма на счетах превышает 1000 месячных расчетных показателей (МРП), то такие средства нужно декларировать. Например, если у вас в российских банках хранится 100 тысяч рублей, в Эмиратах — две тысячи долларов, а в швейцарских банках — пять тысяч евро, и в совокупности эта сумма превышает 1000 МРП, такие средства подлежат декларированию.

Для государственных служащих и приравненных к ним лиц законом о противодействии коррупции установлено, что они не имеют права иметь счета за рубежом, за исключением следующих случаев:

Командировка за рубеж и получение там зарплаты. Лечение за рубежом. Обучение за рубежом. Доверенное сопровождение родственников, находящихся на лечении за границей. Доля участия в иностранном капитале: Если у вас есть доли в капитале компаний, зарегистрированных за рубежом, их необходимо указать в декларации. Активы, которые не нужно указывать.

Депозиты в банках второго уровня в Казахстане декларировать не требуется.

Что необходимо указывать независимо от страны регистрации?

Некоторые виды активов должны быть указаны в декларации вне зависимости от того, зарегистрированы они в Казахстане или за его пределами:

  • Доля участия в уставном капитале жилищного строительства: Например, если вы заключили договор с строительной организацией на строительство жилья.
  • Инвестиционное золото: Инвестиционные металлы должны быть задекларированы.
  • Ценные бумаги и цифровые активы: Это включает производно-финансовые инструменты и цифровые документы.
  • Авторские права: Права на интеллектуальную собственность также подлежат декларированию.
  • Другое имущество стоимостью свыше 1000 МРП: Это могут быть культурные ценности, например, картины известных художников или дорогостоящие ювелирные украшения, переданные по наследству.
  • Дебиторская и кредиторская задолженность: Все виды задолженностей также необходимо указывать в декларации.