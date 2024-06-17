Колье с бриллиантом или породистое животное — что нужно декларировать, рассказали в КГД

Командировка за рубеж и получение там зарплаты. Лечение за рубежом. Обучение за рубежом. Доверенное сопровождение родственников, находящихся на лечении за границей. Доля участия в иностранном капитале: Если у вас есть доли в капитале компаний, зарегистрированных за рубежом, их необходимо указать в декларации. Активы, которые не нужно указывать.