Колье с бриллиантом или породистое животное — что нужно декларировать, рассказали в КГД

Эксперт управления администрирования доходов физических лиц Комитета государственных доходов (КГД) Гульден Хасенова подробно рассказала о всеобщем декларировании в Казахстане, разъяснив, что и как необходимо указывать в декларациях, передает El.kz.
Формы деклараций
Всеобщее декларирование в Казахстане подразумевает две основные формы: входная декларация по форме 250 об активах и обязательствах, которую необходимо подать единожды, и ежегодная декларация по форме 270.
Что указывать в 250-ой форме?
В форме 250 необходимо указывать следующие активы:
- Движимое и недвижимое имущество за рубежом: Если имущество зарегистрировано за пределами Казахстана, его нужно указать. Имущество, находящееся в Казахстане, декларировать не требуется.
- Денежные средства на иностранных банковских счетах: Если сумма на счетах превышает 1000 месячных расчетных показателей (МРП), то такие средства нужно декларировать. Например, если у вас в российских банках хранится 100 тысяч рублей, в Эмиратах — две тысячи долларов, а в швейцарских банках — пять тысяч евро, и в совокупности эта сумма превышает 1000 МРП, такие средства подлежат декларированию.
Для государственных служащих и приравненных к ним лиц законом о противодействии коррупции установлено, что они не имеют права иметь счета за рубежом, за исключением следующих случаев:
Командировка за рубеж и получение там зарплаты. Лечение за рубежом. Обучение за рубежом. Доверенное сопровождение родственников, находящихся на лечении за границей. Доля участия в иностранном капитале: Если у вас есть доли в капитале компаний, зарегистрированных за рубежом, их необходимо указать в декларации. Активы, которые не нужно указывать.
Депозиты в банках второго уровня в Казахстане декларировать не требуется.
Что необходимо указывать независимо от страны регистрации?
Некоторые виды активов должны быть указаны в декларации вне зависимости от того, зарегистрированы они в Казахстане или за его пределами:
- Доля участия в уставном капитале жилищного строительства: Например, если вы заключили договор с строительной организацией на строительство жилья.
- Инвестиционное золото: Инвестиционные металлы должны быть задекларированы.
- Ценные бумаги и цифровые активы: Это включает производно-финансовые инструменты и цифровые документы.
- Авторские права: Права на интеллектуальную собственность также подлежат декларированию.
- Другое имущество стоимостью свыше 1000 МРП: Это могут быть культурные ценности, например, картины известных художников или дорогостоящие ювелирные украшения, переданные по наследству.
- Дебиторская и кредиторская задолженность: Все виды задолженностей также необходимо указывать в декларации.