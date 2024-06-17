Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белстат: доходы населения в Беларуси выросли почти на 10%

Заработная плата занимает все большую долю среди денежных поступлений жителей Беларуси, а соцвыплаты сохраняют второе место.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 17 июн — Sputnik. Реальные располагаемые денежные доходы населения в январе — апреле 2024 года выросли на 9,8%, если сравнивать с таким же периодом прошлого года, сообщает Белстат.

Рост доходов пока более интенсивный, чем за весь предыдущий год (было 6,3%).

Как и ранее, зарплаты занимают первое место по объему — 64,3%. Ранее, по итогам первого квартала, было 63,9% — то есть доля немного выросла, хотя, если сравнить с прошлым годом в целом, то она немного меньше (тогда было 65,2%).

Социальные трансферты (пенсии, пособия, стипендии и так далее) остаются на втором месте — 22,9%.

Доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход составили 8% от общего объема.

На последнем месте находятся рантье. Доходы от собственности и прочие составили по итогам апреля 4,8%.

Ранее эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) отмечали, что высокий рост зарплат в Беларуси остается фактором, из-за которого могут повышаться цены. Другой фактор — расширение кредитования.