Адвокаты Юревича обжаловали решение о национализации «Макфы»

Адвокаты бывших владельцев изъятой в пользу государства «Макфы» подали апелляционную жалобу в Челябинский областной суд. Они просят отменить решение о национализации группы компаний, сообщает Ura.ru со ссылкой на представителя экс-губернатора Юревича и его семьи Игоря Трунова.
Сторона защиты полагает, что изъятие имущества прошло с нарушениями закона. Поэтому адвокаты настаивают на отмене решения Центрального райсуда, согласно которому «Макфа» перешла в доход государства.
Напомним, иск к «Макфе» Генпрокуратура подала 28 марта. В надзорном ведомстве ссылались на коррупционное происхождение бизнеса. 8 мая Центральный районный суд Челябинска удовлетворил исковые требования и обратил в доход государства активы АО «Макфа» и связанных с ним предприятий. Семья Михаила Юревича высказала несогласие с принятым решением и обжаловала постановление о немедленном переходе активов холдинга под управление Росимущества.