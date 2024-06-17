Адвокаты Юревича обжаловали решение о национализации «Макфы»

Напомним, иск к «Макфе» Генпрокуратура подала 28 марта. В надзорном ведомстве ссылались на коррупционное происхождение бизнеса. 8 мая Центральный районный суд Челябинска удовлетворил исковые требования и обратил в доход государства активы АО «Макфа» и связанных с ним предприятий. Семья Михаила Юревича высказала несогласие с принятым решением и обжаловала постановление о немедленном переходе активов холдинга под управление Росимущества.