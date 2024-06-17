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Производство яиц в Беларуси замедлилось, но объемы все равно рекордные

За пять первых месяцев года производство яиц в Беларуси выросло на 16,7% по сравнению с таким же периодом 2023-го. Речь идет про более чем 1,5 млрд яиц, сообщает Белстат.

Объемы производства большие, хоть и несколько замедлились. За первые четыре месяца выпуск яиц по отношению к прошлому году был больше на 19%.

В последние месяцы Беларусь нарастила поставки яиц в Россию. Это связано с повышением цен на яйца у соседей в конце прошлого года и дефицитом бюджетного товара в некоторых регионах.

В целом в январе — мае этого года производство сельскохозяйственной продукции в сопоставимых ценах увеличилось по сравнению с прошлым годом на 8,1%.

Скота и птицы произвели на 3,6% больше, молока — на 7,8% больше.

экономика