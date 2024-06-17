Производство яиц в Беларуси замедлилось, но объемы все равно рекордные

Объемы производства большие, хоть и несколько замедлились. За первые четыре месяца выпуск яиц по отношению к прошлому году был больше на 19%.
В последние месяцы Беларусь нарастила поставки яиц в Россию. Это связано с повышением цен на яйца у соседей в конце прошлого года и дефицитом бюджетного товара в некоторых регионах.
В целом в январе — мае этого года производство сельскохозяйственной продукции в сопоставимых ценах увеличилось по сравнению с прошлым годом на 8,1%.
Скота и птицы произвели на 3,6% больше, молока — на 7,8% больше.