Определен проектировщик двух дорожных развязок в Свердловском районе Перми

Цена контракта составит 147,4 млн руб.
Как указано в техническом задании, на пересечении указанных улиц должна будет появиться шестиполосная магистраль, с широтой полосы движения 3,5 м. Общая протяженность объекта составит 1,2 км. Необходимо также спроектировать надземный переход длиной 60 м, два автодорожных тоннеля протяженностью 35 и 45 м и схему размещения шумозащитных экранов.
ООО «Гео-Проект» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2010 году. Выручка за 2023 год составила 3,1 млрд руб., чистая прибыль — 52 млн руб. Компания являлась поставщиком в 436 государственных контрактах на сумму 15,3 млрд руб.
В мае ООО «Гео-Проект» выиграло конкурс на проектирование развязки на площади у Центрального рынка Перми. Стоимость работ составит 91,2 млн руб.