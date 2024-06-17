Определен проектировщик двух дорожных развязок в Свердловском районе Перми

Как указано в техническом задании, на пересечении указанных улиц должна будет появиться шестиполосная магистраль, с широтой полосы движения 3,5 м. Общая протяженность объекта составит 1,2 км. Необходимо также спроектировать надземный переход длиной 60 м, два автодорожных тоннеля протяженностью 35 и 45 м и схему размещения шумозащитных экранов.