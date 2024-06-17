Экспорт товаров из Казахстана в страны ЦА сократился на 10,9%

Экспорт Казахстана в страны ЦА за первый квартал 2024 года составил 1,2 млрд долларов, что на 10,9% меньше аналогичного периода 2023 года. Это связано со снижением объема экспорта пшеницы на 38,3%, телефонных аппаратов на 20,3%, а также золота на 41,9%. В структуре экспорта преобладают пшеница — 16,8% (204,3 млн долларов), телефонные аппараты — 4,7% (57,7 млн долларов), минеральная и газированная вода — 3,9% (48,2 млн долларов), прутки из железа и стали — 3,7% (45,4 млн долларов) и т. д.