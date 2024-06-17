Экспорт товаров из Казахстана в страны ЦА сократился на 10,9%

За первый квартал 2024 года внешнеторговый оборот Казахстана достиг 31,2 млрд долларов. Это на 5,6% меньше по сравнению с тем же периодом 2023 года. Товарооборот со странами Центральной Азии составил 5,1% от общего объема или 1,6 млрд долларов, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные телеграм-канала economy.kz.
«В общем объеме внешнеторгового оборота РК со странами ЦА наибольшую долю занимает Узбекистан — 895,5 млн долларов (55,8%), за ним следуют Кыргызстан — 337,7 млн долларов (21,1%), Таджикистан — 264,8 млн долларов (16,5%) и Туркменистан — 105,3 млн долларов (6,6%). За аналогичные периоды последних пяти лет наблюдался рост показателей внешнеторгового оборота Казахстана со всеми странами ЦА. Однако первый квартал 2024 года характеризуется уменьшением показателей товарооборота с Узбекистаном на 16,2%, Кыргызстаном на 7,5%, Таджикистаном на 13,7% и с Туркменистаном на 5,2%».
Экспорт Казахстана в страны ЦА за первый квартал 2024 года составил 1,2 млрд долларов, что на 10,9% меньше аналогичного периода 2023 года. Это связано со снижением объема экспорта пшеницы на 38,3%, телефонных аппаратов на 20,3%, а также золота на 41,9%. В структуре экспорта преобладают пшеница — 16,8% (204,3 млн долларов), телефонные аппараты — 4,7% (57,7 млн долларов), минеральная и газированная вода — 3,9% (48,2 млн долларов), прутки из железа и стали — 3,7% (45,4 млн долларов)
Импорт со странами ЦА за указанный период составил 385,3 млн долларов, что на 20,5% меньше аналогичного периода прошлого года. В структуре импорта преобладают: кузова для легковых автомобилей — 12,1% (46,5 млн долларов), руды и концентраты драгоценных металлов — 7,4% (28,7 млн долларов), двигатели для автомобилей — 6,4% (24,5 млн долларов)