Тарифы ЖКХ в Свердловской области вырастут до 13,8%

Ранее сообщалось, что в первом квартале этого года в Свердловской области свыше 66 млрд рублей было направлено на финансирование соцсферы. Это более 71% всех расходов регионального бюджета. Кроме того, по сравнению с первыми тремя месяцами прошлого года доходы областного бюджета выросли почти на 3 млрд рублей.