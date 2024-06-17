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Тарифы ЖКХ в Свердловской области вырастут до 13,8%

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 июня, УралПолит.Ru. С 1 июля коммунальные услуги подорожают до 9,8% в регионе и до 13,8% отдельно в Качканарском городском округе. Об этом сообщили в департаменте госжилстройнадзора.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил изменения еще в конце 2023 года. Повышение стоимости будет касаться отопления, газа, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроэнергии, а также вывоза мусора и обращения с твердыми бытовыми отходами.

Как отметили в департаменте, тарифы на коммунальные услуги меняются 1 раз в год. Однако в 2022 году индексация была временно заморожена. Поэтому последний раз стоимость повышалась в декабре 2022 года.

Ранее сообщалось, что в первом квартале этого года в Свердловской области свыше 66 млрд рублей было направлено на финансирование соцсферы. Это более 71% всех расходов регионального бюджета. Кроме того, по сравнению с первыми тремя месяцами прошлого года доходы областного бюджета выросли почти на 3 млрд рублей.

ЖКХ