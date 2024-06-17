Омские депутаты обсудят вопрос о повышении стоимости проезда

На заседании комитета Омского городского Совета по вопросам транспортной инфраструктуры, которое пройдёт 20 июня, депутаты обсудят меры социальной поддержки пассажиров.
Сообщается, что на заседании будет обсуждаться повышение стоимость проезда и меры социальной поддержки пассажиров. Гендиректор АО «Пассажирсервис» Алексей Васильев рассказал, что пассажиры смогут сэкономить в период с 17 июня до 30 сентября, получив скидку за оплату через СБП с помощью NFC-таблички. Сумма скидки составит 8 рублей.
Ранее мы сообщали, что с 1 июля цены поднимутся до 35 (при расчёте картой) и 40 рублей (при оплате наличными). Окончательное решение по данному вопросу предстоит принять депутатам Горсовета 20 июня.