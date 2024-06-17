Омские депутаты обсудят вопрос о повышении стоимости проезда

Сообщается, что на заседании будет обсуждаться повышение стоимость проезда и меры социальной поддержки пассажиров. Гендиректор АО «Пассажирсервис» Алексей Васильев рассказал, что пассажиры смогут сэкономить в период с 17 июня до 30 сентября, получив скидку за оплату через СБП с помощью NFC-таблички. Сумма скидки составит 8 рублей.