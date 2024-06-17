Построить четыре многоэтажки на месте туббольницы решили в Волгограде

В Красноармейском районе Волгограда с 24 июня по 5 июля объявили публичные слушания по проекту планировки и межевания территории квартала, где ранее находилась туберкулезная больница № 24. На ее месте решили начать строительство жилых домов и инфраструктуры. Речь идет об участке в границах улиц Голубева, Фадеева, Вучетича и Бахтурова, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на документы.
Больничные корпуса давно разрушены, рядом заброшенный стадион «Сталь».
— Набережная Волги, которая является визитной карточной Красноармейского района, также находится в ветхом состоянии, — говорится в пояснительной записке.
Место бывшего медучреждения намерены решили отдать под высотную застройку. Здесь могут появиться четыре многоэтажных дома, школа и детсад. Их разместят на 4,4 гектара. Рядом запланировали строительство аптеки, объект развлечения — клуб на 175 человек, спортобъекты — манеж, спортплощадки и футбольное поле, дороги и благоустройство набережной.
Экспозиция проекта пройдет с 24 июня по 3 июля 2024 по будням с 10.00 до 12.00 в департаменте по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда на улице Порт-Саида, 7а. Там же ждут предложения и замечания.
Напомним, до этого власти запланировали снести заброшенные больницу № 24 и военный городок № 68, а земельные участки под ними передать инвесторам в аренду без проведения торгов.