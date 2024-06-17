Построить четыре многоэтажки на месте туббольницы решили в Волгограде

В Красноармейском районе Волгограда с 24 июня по 5 июля объявили публичные слушания по проекту планировки и межевания территории квартала, где ранее находилась туберкулезная больница № 24. На ее месте решили начать строительство жилых домов и инфраструктуры. Речь идет об участке в границах улиц Голубева, Фадеева, Вучетича и Бахтурова, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на документы.