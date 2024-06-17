Вкладчикам челнинского «Автоградбанка» выплатят более 2 млрд рублей

Центробанк России 17 июня этого года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у челнинского «Автоградбанка». Учреждение уличили в нарушениях федеральных законов и нормативные актов. Банк находился на 218-м место в банковской системе РФ по величине активов.