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Вкладчикам челнинского «Автоградбанка» выплатят более 2 млрд рублей

Центробанк лишил банк лицензии.

Вкладчикам челнинского «Автоградбанка», лишенного лицензии, выплатят 2,38 миллиарда рублей. Об этом сообщает ГК «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

Выплаты стартуют не позднее 1 июля 2024 года. До 20 июня будет выбран банк-агент, который выплатит страховое возмещение.

Центробанк России 17 июня этого года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у челнинского «Автоградбанка». Учреждение уличили в нарушениях федеральных законов и нормативные актов. Банк находился на 218-м место в банковской системе РФ по величине активов.