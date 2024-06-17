Согласно первой оценке ВВП за первые пять месяцев этого года, объем ВВП в текущих ценах составил Br91,5 млрд, или в сопоставимых ценах 105,2% к уровню января — мая 2023 года.
Индекс-дефлятор ВВП по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 108,6%.
ВВП Беларуси в январе-мае 2024 года вырос на 5,2%
17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВВП Беларуси в январе — мае 2024 года вырос на 5,2%. Об этом сообщили БЕЛТА в Белстате.
Согласно первой оценке ВВП за первые пять месяцев этого года, объем ВВП в текущих ценах составил Br91,5 млрд, или в сопоставимых ценах 105,2% к уровню января — мая 2023 года.