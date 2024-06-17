Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трудовая инспекция взяла на король ситуацию с закрытием АО «Кстовский хлеб»

Государственная трудовая инспекция по Нижегородской области взяла на контроль ситуацию с возможным закрытием АО «Кстовский хлеб». В случае подтверждения информации о закрытии хлебозавода трудовая инспекция обещает принять меры по соблюдению прав работников предприятия.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее работники АО «Кстовский хлеб» сообщили, что завод остановил работу и может быть перепрофилирован. Часть рабочих отправлена в административные отпуска.

В областном министерстве сельского хозяйства на запрос «Ъ-Приволжье» сообщили, что предприятие выпускало сравнительно небольшие объемы хлеба, перебоев с поставками этого вида продукции в магазины Кстовского муниципального округа не ожидается. Объем производства и поставки хлеба в социальную сферу обеспечат другие хлебозаводы.

В областном управлении по труду и занятости населения добавили, что уведомлений о массовых увольнениях в АО «Кстовский хлеб» к ним не поступало. В случае необходимости служба занятости готова оказать всем уволенными содействие в поиске работы. «На сегодняшний день на предприятиях Кстовского муниципального округа открыто более 1,7 тыс. вакансий, то есть кадровая потребность в муниципалитете находится на высоком уровне», — отметили в службе занятости.

занятость