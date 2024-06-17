Трудовая инспекция взяла на король ситуацию с закрытием АО «Кстовский хлеб»

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее работники АО «Кстовский хлеб» сообщили, что завод остановил работу и может быть перепрофилирован. Часть рабочих отправлена в административные отпуска.
В областном министерстве сельского хозяйства на запрос «Ъ-Приволжье» сообщили, что предприятие выпускало сравнительно небольшие объемы хлеба, перебоев с поставками этого вида продукции в магазины Кстовского муниципального округа не ожидается. Объем производства и поставки хлеба в социальную сферу обеспечат другие хлебозаводы.
В областном управлении по труду и занятости населения добавили, что уведомлений о массовых увольнениях в АО «Кстовский хлеб» к ним не поступало. В случае необходимости служба занятости готова оказать всем уволенными содействие в поиске работы. «На сегодняшний день на предприятиях Кстовского муниципального округа открыто более 1,7 тыс. вакансий, то есть кадровая потребность в муниципалитете находится на высоком уровне», — отметили в службе занятости.