В Молдове невозможно купить жильё и автомобиль, не доказав происхождение денег: Надо отчитаться за каждую копейку — как это сделать

Оказывается, купить жилье не так-то просто. Надо отчитаться за каждую копейку. На самые популярные вопросы, связанные с это темой отвечает предприниматель, основатель Bussiness Pages Андрей Жикол.
— Хочу купить квартиру в Кишинёве за 100 тысяч евро, но слышала, что нужно доказывать происхождение денег. Как это доказывать, если я копила несколько лет?
— Да, нужно объяснить происхождение денег. Тебе нужно будет взять на работе справку из бухгалтерии о доходах за последние три года.
— Но я копила их не только работая. Несколько тысяч заняла, ещё мне родственники переводили. А часть подарили.
— Если ты взяла у кого-то деньги, то предъявляешь расписку и выписку из банка о всех денежных переводах и договор о дарении.
— А того, у кого я заняла деньги, могут проверить?
— Да, и могут попросить доказать происхождение тех денег, которые он тебе занял или подарил.
— А если я продаю маленькую квартиру и с продажи беру деньги, это тоже надо как-то доказывать?
— Да, показываешь договор купли-продажи.
— А если не докажу, то не смогу купить квартиру?
— …и могут начать проверять, если им покажется, что твои доходы слишком высокие. Например, если ты за год заработала официально 120 000 тысяч леев, а сама ездила в Дубай, на Мальдивы, в Таиланд и потратила больше 300 000 тысяч леев…
— И что если так?
— Если налоговая обнаружит, что ты потратила за 3 года больше 67 000 евро, придётся оплатить налог — 12% от дохода. Например, происхождение 100 тысяч леев ты объяснить не можешь, поэтому оплатишь 12 тысяч леев налогов.
— И после оплаты этого налога я всё-таки смогу купить квартиру?
— Нет, на деньги, которые ты не подтвердила, ты не можешь приобретать дорогие покупки. Потратишь их в супермаркете.