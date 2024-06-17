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В Нижнем Новгороде подорожает проезд в общественном транспорте

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июня, ФедералПресс. С 1 июля 2024 года подорожает проезд в автомобильном и городском электрическом транспорте Нижнего Новгорода. Инициировали эти изменения организации-перевозчики.

«С 1 июля стоимость проезда в общественном транспорте вырастет на 5 рублей и составит 35 рублей при оплате картой», — сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Если платить наличными, то раскошелиться придется уже на 40 рублей. Основная причина повышения стоимости проезда — инфляция. С июля 2022 года удерживать прежние цены удавалось, но за это время увеличились зарплаты водителей, стал дороже ремонт и замена расходников.

Но есть и хорошие новости — дороже станет только разовый проезд. Цена на проездные останется такой же, как раньше, поэтому выгоднее использовать именно их. Но важно помнить — речь идет именно о регулируемых тарифах, по ним в Нижнем Новгороде работают трамвайные, троллейбусные, электробусные маршруты и маршруты автобусов с литерой «А». Частные перевозчики имеют право устанавливать свои тарифы.