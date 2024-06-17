Средний чек в магазинах Беларуси приближается к психологической отметке

МИНСК, 17 июн — Sputnik. Розничный товарооборот с января по май вырос на 12,2%, если сравнивать с таким же периодом прошлого года, сообщает Белстат.
Сумма розничного оборота за эти месяцы 2024-го составила 34,2 миллиарда рублей. При этом средний чек равен 24,5 рубля, тогда как в январе-мае прошлого года он составлял 21 рубль. По итогам января нынешнего года чек был тоже относительно невелик — 21,6 рубля.
То есть с января средняя сумма ежедневных покупок одного жителя страны выросла примерно на 13,4 процентного пункта.
Оптовый товарооборот за пять месяцев текущего года тоже вырос — на 8,3% до 73,7 миллиарда рублей. Есть рост и в общепите — плюс 11,8% (сумма — 2,3 миллиарда рублей). Однако Белстат не приводит среднюю сумму, которую тратит клиент в ресторане или кафе за одно посещение.
Ранее сообщалось, что цены в Беларуси в апреле выросли на 0,4%, а в мае — на 0,1%. В годовом выражении инфляция составила 5,7%. Это вписывается в план Нацбанка и правительства — 6% по результатам нынешнего года.
При этом, по последним данным, номинальная начисленная средняя зарплата в апреле нынешнего года в Беларуси составила 2182,5 рубля. Если сравнивать с мартом, она увеличилась на 21,4 рубля. Эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) считают, что рост зарплата в стране может быть фактором роста цен.