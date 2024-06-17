Средний чек в магазинах Беларуси приближается к психологической отметке

Оптовый товарооборот за пять месяцев текущего года тоже вырос — на 8,3% до 73,7 миллиарда рублей. Есть рост и в общепите — плюс 11,8% (сумма — 2,3 миллиарда рублей). Однако Белстат не приводит среднюю сумму, которую тратит клиент в ресторане или кафе за одно посещение.