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В Петербурге у врачей-бюджетников вырастут зарплаты

В Петербурге решили поднять оклады сотрудников поликлиник и стационаров. Теперь он будет составлять не менее 50% от общей суммы заработной платы.

Соответствующие изменения в закон «О системах оплаты труда работников государственных учреждений Санкт‑Петербурга» были одобрены на рабочем совещании Александра Беглова с членами городского правительства.

По словам губернатора, это решение является частью выполнения поручения президента о повышении гарантированной части заработной платы сотрудников городских учреждений здравоохранения.

«Наши медики должны получать справедливую и конкурентную зарплату,» — подчеркнул Беглов, добавив, что сфера здравоохранения в Петербурге активно развивается и требует квалифицированных кадров.

Примечательно, что повышение окладов коснется не только сотрудников городских поликлиник и стационаров, но также более чем пяти тысяч медиков, работающих в школах, социальных и других бюджетных учреждениях города.

Ранее «МК в Питере» писал о том, что в Петербурге отменят плату за детские сады и увеличат зарплаты помощникам воспитателей.