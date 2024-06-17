В Петербурге у врачей-бюджетников вырастут зарплаты

Соответствующие изменения в закон «О системах оплаты труда работников государственных учреждений Санкт‑Петербурга» были одобрены на рабочем совещании Александра Беглова с членами городского правительства.
По словам губернатора, это решение является частью выполнения поручения президента о повышении гарантированной части заработной платы сотрудников городских учреждений здравоохранения.
«Наши медики должны получать справедливую и конкурентную зарплату,» — подчеркнул Беглов, добавив, что сфера здравоохранения в Петербурге активно развивается и требует квалифицированных кадров.
Примечательно, что повышение окладов коснется не только сотрудников городских поликлиник и стационаров, но также более чем пяти тысяч медиков, работающих в школах, социальных и других бюджетных учреждениях города.
Ранее «МК в Питере» писал о том, что в Петербурге отменят плату за детские сады и увеличат зарплаты помощникам воспитателей.