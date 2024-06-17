Белорусские предприятия подали более 5,6 тысяч заявок в вузы на подготовку кадров

По его словам, с этого года повышаются требования к заказчикам кадров — они должны обеспечить конкурс более одного человека на место. «При невыполнении этого условия места, выделенные на условиях целевой подготовки, передадут на общий конкурс. Правило не распространяется только на наиболее востребованные экономикой специальности», — говорится в сообщении.
«Поступить должны лишь самые подготовленные абитуриенты, чтобы потом на предприятия пришли сильные кадры», — сказал Пищов.
Представитель министерства уверен, что целевая подготовка очень интересна для выпускников, ведь абитуриент уже на стадии поступления видит своего работодателя.
Для абитуриентов, поступающих в вузы на условиях целевой подготовки, устанавливаются следующие сроки приемной кампании:
- подача документов — с 27 июня по 2 июля;
- проведение вступительного испытания — с 4 по 10 июля;
- зачисление — по 12 июля.
Для участия в конкурсе на условиях целевой подготовки абитуриент подает следующие документы:
- договор о целевой подготовке специалиста;
- медицинскую справку;
- рекомендацию с последнего места работы (службы) или педагогического совета учреждения образования, которое окончил абитуриент;
- документ, удостоверяющий личность;
- характеристику, выданную учреждением общего среднего образования либо учреждением, реализующим образовательные программы профессионально-технического или среднего специального образования (для лиц, получивших общее среднее, профессионально-техническое образование или среднее специальное образование в год приема в вуз);
- документы о льготах (при их наличии);
- документ об образовании.
По правилам, абитуриенты-целевики сдают один внутренний вступительный экзамен в устной или практической форме по учебному предмету, который определен предметом первого профильного испытания. Экзамен в практической форме проводится для специальностей, по которым в качестве профильных испытаний определены дисциплины «Творчество» и «Физическая культура и спорт».
Конкурс будет выстраиваться на основе суммы среднего балла документа об образовании и балла, полученного на внутреннем вступительном испытании.
Абитуриенты, которые не проходят по конкурсу для получения высшего образования на условиях целевой подготовки, могут участвовать в общем конкурсе с предоставлением сертификата централизованного экзамена и централизованного тестирования.