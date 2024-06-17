Белорусские предприятия подали более 5,6 тысяч заявок в вузы на подготовку кадров

По его словам, с этого года повышаются требования к заказчикам кадров — они должны обеспечить конкурс более одного человека на место. «При невыполнении этого условия места, выделенные на условиях целевой подготовки, передадут на общий конкурс. Правило не распространяется только на наиболее востребованные экономикой специальности», — говорится в сообщении.