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Льготную ипотеку для IT хотят отменить в нескольких городах РФ

В правительстве РФ прорабатывается вопрос об отмене льготной ипотеки для сотрудников сферы IT в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщили источники, близкие к кабмину.

«Кабмин рассматривает возможность изменения условий выдачи льготных ипотечных кредитов по программе для сотрудников сферы IT. В частности, речь идет о повышении порога по минимальному уровню зарплат, а также исключении из программы Москвы и Санкт-Петербурга», — передает газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

экономика
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ипотека