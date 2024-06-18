Льготную ипотеку для IT хотят отменить в нескольких городах РФ

«Кабмин рассматривает возможность изменения условий выдачи льготных ипотечных кредитов по программе для сотрудников сферы IT. В частности, речь идет о повышении порога по минимальному уровню зарплат, а также исключении из программы Москвы и Санкт-Петербурга», — передает газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники.