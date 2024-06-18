Правительство Новосибирской области скорректировало бюджет на ближайшие три года

На заседании правительства региона во главе с губернатором Андреем Травниковым были одобрены изменения в бюджете Новосибирской области на три года, включая 2024 год. Поправки предусматривают увеличение расходов на оплату труда работников бюджетной сферы и обеспечение строительства социально-инженерной инфраструктуры.
Предложения о корректировке областного бюджета представила исполняющая обязанности министра финансов региона Татьяна Васильева. Поддержав проект бюджета, правительство направит его на рассмотрение Законодательного собрания Новосибирской области.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что новосибирец Леонид Горнин назначен Владимиром Путиным первым заместителем министра обороны.