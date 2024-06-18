Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство Новосибирской области скорректировало бюджет на ближайшие три года

Поддержав проект бюджета, правительство направит его на рассмотрение Законодательного собрания.

Источник: Reuters

На заседании правительства региона во главе с губернатором Андреем Травниковым были одобрены изменения в бюджете Новосибирской области на три года, включая 2024 год. Поправки предусматривают увеличение расходов на оплату труда работников бюджетной сферы и обеспечение строительства социально-инженерной инфраструктуры.

Предложения о корректировке областного бюджета представила исполняющая обязанности министра финансов региона Татьяна Васильева. Поддержав проект бюджета, правительство направит его на рассмотрение Законодательного собрания Новосибирской области.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что новосибирец Леонид Горнин назначен Владимиром Путиным первым заместителем министра обороны.

бюджет