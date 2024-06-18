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На какую пенсию рассчитывать россиянам со средней зарплатой в 2024 году

В России в 2024 году работник со средней зарплатой в 75 тысяч рублей может получать пенсию в 30 тысяч рублей. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб.

Источник: Reuters

«Исходя из положений Конвенции МОТ № 102, частично ратифицированной Россией, пенсия должна будет составить 40% от утраченного заработка. Это очень упрощенно, но для 30 тысяч пенсии зарплату нужно получать около 75 тысяч», — заявила Бессараб, передает РИА Новости. Она отметила, что в 2024 году средняя зарплата по России составляет порядка 75 тысяч рублей.

Также член комитета Госдумы сообщила, что будущим пенсионерам необходимо будет набрать не менее 28,2 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) для выхода на пенсию. Кроме того, потребуется иметь минимум 15 лет стажа работы.

экономика