На какую пенсию рассчитывать россиянам со средней зарплатой в 2024 году

«Исходя из положений Конвенции МОТ № 102, частично ратифицированной Россией, пенсия должна будет составить 40% от утраченного заработка. Это очень упрощенно, но для 30 тысяч пенсии зарплату нужно получать около 75 тысяч», — заявила Бессараб, передает РИА Новости. Она отметила, что в 2024 году средняя зарплата по России составляет порядка 75 тысяч рублей.